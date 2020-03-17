Чемпион мира по футболу заразился коронавирусом

Туринский «Ювентус» объявил, что полузащитник Блейз Матюиди заразился коронавирусом. Сообщение опубликовано на сайте клуба.

Француз в данный момент изолирован, болезнь протекает бессимптомно. Он стал вторым зараженным игроком «Ювентуса». 12 марта сообщалось, что положительный тест сдал защитник Даниэле Ругани.

Чемпионат Италии на данный момент прерван из-за распространения коронавируса. Страна является крупнейшим очагом болезни в Европе: по последним данным, всего заразились 31 506 итальянцев, умерли 2,5 тысячи. Самой острой остается ситуация в области Ломбардия.

Матюиди выступает за «Ювентус» с 2017 года. До этого он был игроком ПСЖ. В 2018 году полузащитник стал чемпионом мира в составе сборной Франции (Лента.Ру).