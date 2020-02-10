Чавушоглу рассказал о возобновлении переговоров с Россией по Идлибу

Российско-турецкие переговоры по ситуации в Идлибской зоне деэскалации возобновились в Анкаре, стороны пока не достигли договоренности, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Как ранее сообщил МИД Турции, первый тур переговоров состоялся в Анкаре в субботу и продолжался около трех часов. Стороны обсудили шаги по обеспечению прекращения огня в Идлибе и переходу к политическому процессу в Сирии. Делегации Турции и России приняли решение о продолжении обсуждений.
«Российская делегация съездила в Иорданию, и сегодня в Анкаре продолжились переговоры по Идлибу. Если бы мы договорились, то в сегодняшней встрече не было бы необходимости. Посмотрим, как она пройдет. Если будет нужно, то наши президенты встретятся», — сказал Чавушоглу журналистам.
По его словам, для обеспечения перемирия в Идлибе необходимо прекратить наступление сирийской армии. «Если они не прекратят, то наш президент лично сказал (российскому коллеге Владимиру) Путину, что мы тогда сами будем предпринимать действия в Идлибе», — добавил министр.(РИА Новости)