Чавушоглу рассказал о возобновлении переговоров с Россией по Идлибу

«Российская делегация съездила в Иорданию, и сегодня в Анкаре продолжились переговоры по Идлибу. Если бы мы договорились, то в сегодняшней встрече не было бы необходимости. Посмотрим, как она пройдет. Если будет нужно, то наши президенты встретятся», — сказал Чавушоглу журналистам.