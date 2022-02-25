Украина, ссылаясь на 19-ю статью Конвенции Монтре о статусе проливов, просит Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для военных судов России.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушолгу.

«Однако в Конвенции Монтре есть один особый момент. Если какая-то из воюющих сторон обратится с требованием о возвращении своих судов на базу, это разрешается», — подчеркнул министр.

По его словам, турецкие специалисты выясняют наличие или отсутствие состояния войны: «Если с юридической точки зрения мы примем, что это состояние войны, этот процесс стартует. Кроме того, если мы признаем состояние войны, в контексте Монтре запретим проход военных судов. Однако даже если мы запретим, у России есть такое право. При подготовке конвенции Россия добавила статью. Статьи 19, 20 и 21 Конвенции регулируют это. В конце отмечается, что если судно прибрежной страны обратится с требованием разрешить проход для возвращения на базу, ему нужно разрешить».