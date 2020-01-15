Чавушоглу надеется, что Путин примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассчитывает, что президент России Владимир Путин примет участие в конференции по Ливии, которая запланирована на 19 января в Берлине.

«В предстоящий период мы продолжим прилагать усилия [в вопросе ливийского урегулирования]. Мы хотим, чтобы в Ливии был установлен постоянный режим перемирия, а также чтобы стороны перешли к политическому урегулированию. Президенты [Турции и России Тайип] Эрдоган и [Владимир] Путин примут участие в саммите в Берлине 19 января. Это знак того, что нам важен мир в Ливии», — утверждал глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в аналитическом центре SETA в Анкаре.

В Кремле ранее обещали своевременно сообщить, поедет ли Путин на эту встречу.(ТАСС)