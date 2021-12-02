Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в четверг в Стокгольме встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает Агентство Анадолу.

«Обсудили «на полях» заседания СМИД ОБСЕ двусторонние отношения, а также региональные процессы, в том числе, ситуацию в Сирии, Ливии, Украине и на Кавказе», — написал Чавушоглу в Twitter по итогам встречи с главой МИД РФ.

Итоги встречи прокомментировали и в Москве.

«Главы внешнеполитических ведомств «сверили часы» по ключевым двусторонним вопросам, а также обсудили координацию усилий двух стран на региональных треках, включая дальнейшую стабилизацию ситуации на Южном Кавказе. Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию. Состоялся обмен мнениями по международной повестке дня: Сирии, Ливии, Украине», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.​​​​​