Турция будет всегда поддерживать Азербайджан. Братская страна никогда не останется одна. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая во вторник на мероприятии на тему внешней политики Анкары.

Глава турецкой дипломатии подверг критике сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые за 30 лет оккупации азербайджанских земель ни предприняли ничего действенного для поддержки справедливой позиции Азербайджана.

«Терпение Азербайджана в итоге лопнуло и в ответ на провокации Армении, началась война, завершившаяся освобождением оккупированных территорий», — напомнил турецкий министр.

По его словам, на сегодняшний день сформировались все условия для мира, однако Армения предпочитает путь провокаций.