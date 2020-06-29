Частные клиники нагнетали страх среди граждан, чтобы увеличить поток клиентов

Тестирование на коронавирус является сейчас одной из самых востребованных медицинских услуг. Многие решают сделать данный тест, не имея к тому никаких показаний — кто-то, поддавшись паническим настроениям, кто-то — просто чтобы подстраховаться самому и подстраховать близких.

Но в последние дни граждане жалуются на то, что не могут пройти тестирование на коронавирус в ряде частных клиник, отмечая, что предоставление данной услуги приостановлено без объяснения причины.

В клинике Memorial # рассказали, что сейчас они делают тест на коронавирус только тем, кто собирается в ближайшее время в полет. Сотрудники клиники отметили, что в последнее время у них был большой поток клиентов, которые желали пройти тестирование. Это привело к тому, что количество реактивов для проведения тестов резко сократилось. Пока неизвестно, когда прибудет новая партия.

Специалист по связям с общественностью MediClub Заур Орудж заявил, что никакого распоряжения от TƏBİB, Минздрава или еще каких-то госструктур о запрете или тотальной приостановке тестирования на коронавирус в частных клиниках нет. Клиники принимают решение самостоятельно.

«В ряде клиник есть проблемы с наличием реактивов, но это чисто техническая проблема и она решается. Речь о тестах по анализу крови на антитела. Что касается ПЦР, то в MediClub — как в нашей клинике, расположенной на улице Узеира Гаджибейли, так и в госпитале, делают тестирование. Но тестирование разным пациентам делают по-разному.

В госпитале тесты проводят тем пациентам, которые обращаются на КТ, чтобы они не тратили время. Другие пациенты могут сдать тест в клинике на У.Гаджибейли даже без консультации. Перед тестированием пациента опрашивают, был ли у него контакт с ковидным пациентом, есть ли симптомы с высокой вероятностью COVID. Если факторы риска присутствуют, то его принимают как потенциально зараженного пациента и делают так, чтобы с другими пациентами он не контактировал. Человеку с серьезным подозрением на COVID одного ПЦР-теста недостаточно, нужна еще и консультация. Один отрицательный результат ПЦР может быть ложноотрицательным», – сказал он.

По словам Оруджа, в частные клиники обращаются ответственные платежеспособные граждане. Тем самым они освобождают место в госучреждениях для малоимущих граждан. Таким образом, снижается нагрузка на государство, которому в условиях пандемии приходится нелегко, говорит эксперт.

Отметим, что граждане нередко жалуются на то, что тесты на коронавирус показывают неверный результат. По словам Оруджа, такое случается, но не является массовым явлением.

«Медицинская наука не знает тестов, которые хотя бы иногда не давали ложноположительные или ложноотрицательные результаты. Это касается даже тестов, которые используются десятилетиями, проверяются и совершенствуются. Что касается спешно созданных аналитических систем, реактивов, тестов для коронавируса в условиях пандемии, они чаще могут давать осечки, чем классические анализы, и это нормально», — подчеркнул он.

Главврач поликлиники №8, член Азербайджанского отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи Тамилла Керимова отметила, что в стране хватает тестов на коронавирус и всего необходимого для лечения больных.

«Вопрос в том, почему так много граждан стремятся пройти данный тест, в то время когда его нужно проходить, если есть показания — определенные симптомы, контакты с больными, возвращение из-за границы. А сейчас бывает так, что человек вышел на базар за покупками, и возвращается в панике, мол, вдруг он за это время успел заразиться. И тогда он бежит проверяться на коронавирус. Но это не профилактическое мероприятие», –подчеркнула она.

Врач отметила, что частные клиники воспользовались моментом и неплохо заработали на тестировании, ведь один тест стоит 130-140 манатов. Частные клиники, по ее словам, зачастую нагнетали страх среди граждан, чтобы увеличить поток клиентов.

«Сейчас мы стараемся искоренить страхи у людей, проводим просветительскую работу. Не надо бояться этого заболевания, надо просто при появлении соответствующих симптомов обращаться за медицинской помощью. И кашель, и температура говорят о нездоровье, и не стоит гадать в чем причина. Определить, в чем причина плохого самочувствия – задача врачей», – подчеркнула она.

Керимова отметила, что иногда складывается ощущение, что другие заболевания исчезли, и остался только коронавирус, что, разумеется, не так. Есть много больных, которые должны получать плановое лечение, и они не должны сталкиваться с тем, что их проблемы отодвинуты на второй план.

«Пандемия COVID-19 — государственная проблема, и уверена, что после подключения Минздрава ситуация улучшится, причем уже дней через 10-15. Тест на коронавирус делается за счет государства всем, у кого есть к этому показания. Если этим вопросом будет заниматься только государство, мы получим четкую статистическую картину», – считает главврач.

Говоря о работе своей поликлиники в связи с пандемией, она рассказала, что там открыли пункт приема пациентов. Врачи поликлиники наблюдают за теми, кто на карантине, а в конце карантина проводится тестирование.

«Многим больным не нужно лечение в стационаре, заболевание у них протекает легко. Если имеют место тяжелые случаи, то, – говорит Керимова, – мы вызываем Скорую помощь и пациента помещают в стационар. При таком подходе не будет проблемы переполненных стационаров и нехватки мест. Где-то 60% больных, которые находятся в стационарах, могут обсуживаться на дому».