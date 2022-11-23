Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал решение Германии передать Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot. Полковник ВСУ считает, что эта система ПВО одновременно прикроет и польское, и украинское небо.

«Эти ЗРК Patriot будут поставлены Германией Польше. Их скорее всего поставят как раз на границе с Украиной. Если так примут решение, то на границе с Украиной километров 100 они будут прикрывать небо Украины. Со своей стороны мы можем свои ракетные комплексы перевести ближе к центру, в сторону востока. Можно сказать, что часть запада Украины будет прикрыта уже зонтиком НАТО. Patriot — очень хорошие системы и вряд ли одну, скорее всего как минимум две этих системы дадут. Эти две системы могут закрыть как раз и польский кордон. Мы оттянем свои ПВО на восток и увеличим плотность противовоздушной обороны. Там стоят ЗРК С-300 — их лучше конечно использовать на других участках украинской территории», — сказал Свитан.

Также Свитан отметил, что генералы НАТО поздно приняли это важное решение.

«По совести, это нужно было сделать еще год назад. А так погибло два жителя Польши», — добавил эксперт. (УНИАН)