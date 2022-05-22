Бывший советник федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по военной политике Эрих Вад считает недостаточным предлагаемый правительством ФРГ специальный фонд для модернизации бундесвера в размере 100 млрд евро. Об этом бригадный генерал в отставке заявил в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), опубликованному в воскресенье, 22 мая.

По его мнению, немецкая оборонная промышленность сможет увеличить свои возможности и обеспечить ожидаемое качество вооружений только в том случае, «если и после истечения срока действия специального фонда в 100 миллиардов евро будет поддерживаться соответствующий высокий уровень расходов на оборону в размере 2 процентов от валового внутреннего продукта». «Финансирование адекватной обороноспособности является постоянной задачей государства», — подчеркнул Вад.

По его словам, немецкая оборонная промышленность страдает от чрезмерной забюрократизированности, а также «все чаще сталкивается с проблемами» со стороны поставщиков. Речь идет как о зависимость от «критически важного или редкого сырья», так и о нежелании поставщиков поставлять продукцию «оборонным компаниям», отметил генерал. (DW)