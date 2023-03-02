Бывший вице-президент США Майк Пенс, занимавший этот пост в годы президентства Дональда Трампа, не стал прямо высказываться в поддержку экс-главы Белого дома в преддверии новых выборов, передает CBS News. По его словам, у Республиканской партии будет «лучший выбор» в 2024 году.

«Я думаю, у нас будет лучший выбор, и я действительно верю, что избиратели-республиканцы во всем разберутся», — отметил Пенс.

Как указал бывший вице-президент США, он уверен в победе кандидата-республиканца на президентских выборах 2024 года. Он также добавил, что Трамп стал мудрым выбором именно в 2016 году.

«Не думаю, что кто-то мог бы победить Хиллари Клинтон в 2016 году, кроме Дональда Трампа. И я изначально этого не осознавал — я поддержал другого кандидата на предварительных выборах в Индиане. Но Дональд Трамп предложил смену руководства и тип кампании, который смог противостоять предвыборной машине Клинтон, которая создавалась десятилетиями. И я думаю, что избиратели-республиканцы сделали мудрый выбор, и я просто очень уверен, что избиратели-республиканцы снова сделают мудрый выбор», — подчеркнул Пенс.