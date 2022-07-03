Непредоставление Плана действий по членству (MAP) Грузии и Украине на саммите НАТО в Бухаресте стало крупнейшей стратегической ошибкой начала XXI века, — написал в Twitter бывший премьер-министр Словении Янез Янша.

Политик пишет, что на Бухарестском саммите НАТО предоставление ПДЧ Украине и Грузии поддержали США и все европейские государства-члены альянса, кроме Германии и Франции.

«На самом деле США и все европейские государства-члены, кроме Германии и Франции, поддержали предоставление ПДЧ Украине и Грузии на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Я очень хорошо помню эту драматическую ночь. Это была самая большая стратегическая ошибка начала 21 века», — пишет Янез Янша.

Янез Янша трижды занимал пост премьер-министра Словении. в 2004-2008, 2012-2013 и 2020-2022 годах. Он покинул пост премьер-министра страны 1 июня текущего года. (apsny.ge)