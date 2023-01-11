Бывший заместитель министра обороны Ирана генерал Али Реза Асгари, занимавший этот пост с 1995 по 2005 год при президенте Мохаммаде Хатами, приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу Великобритании. Об этом сообщает Al Arabia.

По данным издания, Акбари имел британское гражданство и после ареста в период с 2019 по 2020 год и предъявления обвинений обжаловал приговор, но Верховный суд Ирана отклонил апелляцию.

«Министерство разведки Ирана в своем заявлении назвало Акбари «одним из самых важных агентов» МИ-6 и сообщило, что он предоставил ценную информацию об Иране британской разведке», — отмечается в сообщении.