Бюджетные китайские гаджеты заполонили рынок

Изначальная ставка китайских производителей на рынке смартфонов определялась несложным алгоритмом: «сделай дешевле, продай больше». Как и все, что имеет логотип made in China, смартфоны производятся из бюджетных материалов на многочисленных китайских заводах. Потоки дешевого товара хлынули на мировой и местный рынок, буквально затопив бюджетный сегмент.

Импорт китайских телефонов в Азербайджан растет с каждым годом, а за минувший год увеличился еще больше. Сообщается, что всего «мобильный» импорт в истекшем году вырос на 12%, но если учесть, что львиная его доля – свыше 70% приходится на предприятия Поднебесной. О том, что в структуре ввоза преобладает китайская техника, сообщает Государственный таможенный комитет. По данным этой структуры, только в прошлом году декларированный импорт составил 1 575,8 тыс. штук мобильных телефонов, что на 12% больше, чем за предыдущий год. Поставки приборов мобильной связи из Китая в 2020 году увеличились на 41%. В Индии закуплено 98 630 штук (-62,3%), во Вьетнаме – 349,2 тыс. штук (+1,5%) мобильных телефонов.

Декларированный объем импорта мобильных телефонов оценен на азербайджанской таможне на общую сумму $207,6 млн. (+28,3%). В Азербайджане действует особый режим импорта средств мобильной телефонной связи. Кроме таможенных налогов и пошлин, импортеры, в том числе физические лица выплачивают государству специальную плату за их регистрацию в зависимости от таможенной стоимости товара. По данным ГТК, в 2017-2020 годах легально поставлено в Азербайджан 4 млн. 686,2 тыс. штук мобильных телефонов общей таможенной стоимостью $533,5 млн.

Как сказал в беседе с корреспондентом # руководитель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов, продажи телефонов, смартфонов и ноутбуков в минувшем году увеличились из-за пандемии коронавируса:

«Многие наши граждане из-за пандемии перешли на работу в режиме онлайн, — заметил он. – Но больше всего всплеск спроса в сегменте этой техники был обусловлен переходом на виртуальный образовательный процесс в образовательных заведениях страны. Скажем, если до этого семья с двумя – тремя детьми обходилась одним гаджетом, после внедрения виртуальной школы они понадобились всем учащимся. При этом многие семьи, не имея финансовой возможности покупать детям дорогие смартфоны, приобретали бюджетную китайскую технику».

Словом, растущий во время пандемии спрос на китайские гаджеты имеет под собой рациональное звено, говорит правозащитник, что в целом не умаляет серьезности проблем, чаще всего возникавших с китайской техникой. А поскольку с государственной политикой в сфере защиты прав потребителя не все так гладко, как принято слышать из уст самих чиновников, с защитой прав покупателей часто возникали проблемы. Тем более, что в рейтинге нарушений прав покупателей продавцы мобильных телефонов лидируют, говорит Гусейнов. В подведомственную ему организацию поступают многочисленные жалобы о продаже гражданам заведомо испорченной техники и прочих неудобствах, чинимых недобросовестным бизнесом.

Мобильные телефоны китайского производства составляют львиную долю поломок, сказали нашему корреспонденту в одном из столичных сервисов. По их словам, качество китайской техники за последнюю пятилетку заметно снизилось. Чаще всего у смартфонов из Поднебесной ломается дисплей – именно эта часть китайского телефона выходит из строя скорее всего. По мнению аналитиков, в текущем году тенденция импорта телефонов из Поднебесной увеличится, поскольку экспорт этой китайской техники с начала года возрос на 50% по сравнению с прошлым годом.

В этом году тенденция продолжилась – так, объем экспорта сотовых телефонов из Китая на мировые рынки за первые два месяца сего года составил 22,9 млрд. долларов. И это притом, что на внешних рынках их продукция испытывает серьезную конкуренцию со стороны корейского Samsung и американской Apple. Китай остается самым крупным рынком смартфонов и услуг сотовой связи — вторым по величине рынком является Индия.

В первом квартале прошлого года китайская Huawei стала мировым лидером продаж смартфонов, впервые обогнав Samsung и Apple. Однако в результате действия американских санкций, отрезавших компанию от поставок передовых процессоров и запретивших использование программного обеспечения американских компаний, компания несколько сдала позиции на внешних рынках. Однако пандемия в целом оказала стимулирующее влияние на экспорт гаджетов из Китая. Сообщается, что помимо средств индивидуальной защиты, в число основных экспортных товаров из Поднебесной также входят сотовые телефоны, компьютеры и другие электронные устройства. Они пользовались спросом во время пандемии для удалённой работы и дистанционного обучения.

Эксперты прогнозируют, что праздник китайских производителей и экспортный бум заметно угаснет к концу текущего года по мере восстановления глобальной экономики и возвращения на рынок всех серьёзных конкурентов.