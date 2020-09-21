Бурджанадзе обещает переубедить Москву

Борьбу с бордеризацией оккупированных территорий первым делом после избрания депутатом парламента начнет глава оппозиционной партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Она заявила об этом на брифинге в Тбилиси.

Бывший спикер раскритиковала выступление премьер-министра Грузии Георгия Гахария, в котором он ничего не сказал о незаконной бордеризации у села Никози на линии разделения с Южной Осетией.

«В этом направлении действия наших властей нулевые, и не только нулевые, поскольку так происходит на протяжении восьми лет, и это уже переходит в минус. Да, наша власть в этом направлении ни на что не способна и ничего не может сделать», — раскритиковала Бурджанадзе действия властей по решению проблемы ползучей оккупации.

По ее словам, несмотря на активизацию этого процесса, власти Грузии проявили минимальную реакцию, хотя сопредседатели Женевских дискуссий и наблюдательная миссия ЕС были проинформированы об этом.

Бурджанадзе отметила, что она не будет ограничиваться информированием международной общественности об активизации проблемы на линии разделения.

«Я могу предпринять конкретные шаги, чтобы на первом этапе остановить незаконную бордеризацию на территории Грузии и затем, на последующих этапах, сделать все для того, чтобы убрать проволочные заграждения с территории страны», — заявила она. Она заверила население, что ее главным приоритетом будет «не только экономическое развитие, а и улаживание территориальных проблем».

Обещание громкое, но что это? С одной стороны, и, безусловно, это элемент предвыборной кампании ее партии. А с другой? Это же признание в продолжающейся связи с Кремлем, где и принимаются решения о давлении на Грузию. Интересно, на что тут расчет с ее стороны? Ведь обвинения со стороны прозападных партий наверняка ждать себя не заставят. И насколько реально Кремль готов пойти на сотрудничество в этом деле? – то есть, остановить пока бордеризацию, чтобы промосковская партия Бурджанадзе смогла взять побольше мест в парламенте за счет голосов наиболее наивной части грузинских избирателей.

Кстати, сам министр иностранных России Сергей Лавров наделал шуму в Грузии, проговорившись, что на такие партии Москва и делает расчет.

В интервью Тине Канделаки на RTVI он заявил, что Москва «возлагает надежды на небольшие партии в Грузии в деле восстановления грузино-российских отношений».

Свою оценку словам Бурджанадзе дали в комментарии # известные грузинские политологи.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— На самом деле это заявление меня несколько удивило. Ведь сегодня партия Бурджанадзе делает все, чтобы избавиться от имиджа пророссийской, да и финансирования из РФ у них сейчас нет.

Кремль однозначно сделал ставку на «Альянс патриотов» и «Грузинский марш». Если Нино Бурджанадзе решила поиграть на электоральном поле этих партий — зря.

Репутация промосковской партии номер один «Альянса патриотов» подтверждена материалами расследования агентства Ходорковского «Досье» и реакцией на него со стороны всего общества. Это обвинение полезно для «Альянса», потому что позволило однозначно сплотить очень немногочисленный пророссийский электорат. Тут отнять у них ничего не получится, а вот потерять свой электорат, пусть тоже немногочисленный, Бурджанадзе может. Поэтому заявление более чем странное.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Нино Бурджанадзе, конечно, не скрывает, что у нее есть связи в Москве. Она хочет использовать это как раз в свою пользу. Мол, никто не в силах остановить российскую агрессию – в свое время не смог Саакашвили, а сейчас Иванишвили не может остановить бордеризацию, потому что они отказывались говорить напрямую с Москвой, – а я могу.

Может она или нет, это другой вопрос, но сейчас выборы, а она, наверное, просто-напросто ищет свою нишу – как преподнести себя избирателю. Этим все и объясняется. Я думаю, она за последнее время довольно серьезно окрепла, ее позиции сейчас не так слабы, как были раньше, и она теперь позволяет себе делать такие заявления.

Тем более, что Бурджанадзе, наверное, наберет хотя бы 1% голосов и пройдет в парламент. Это ей почти уже гарантировано, как показывают исследования. Она уже более уверенно себя чувствует. Сейчас она играет в свою игру – как будто только у нее единственной есть связи с Москвой. А что касается нынешних нападок на нее, дело в том, что в последнее время жертвой их стал «Альянс патриотов» и, наверное, она надеется на то, что прозападные партии так и будут больше нападать на них, чем на нее.