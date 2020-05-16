Бундеслига возвращается

Практически все клубы сыграли по 25 матчей, только «Айнтрахт» и «Вердер» имеют в активе по 24 встречи. Каждой команде нужно провести в чемпионате по 34 игры. Возглавляет турнирную таблицу с 55 очками мюнхенская «Бавария», которая побеждала в немецкой бундеслиге последние семь лет. На четыре очка от нее отстает дортмундская «Боруссия», третьим идет «Лейпциг» (50), а замыкают таблицу «Вердер» (18) и «Падерборн» (16).

В первом после паузы туре центральной встречей станет противостояние в Дортмунде между «Боруссией» и «Шальке». Матч этих команд также называют «Рурским дерби», так как клубы базируются в одном регионе страны. В этот же день «Лейпциг» примет «Фрайбург», «Аугсбург» сыграет дома с «Вольфсбургом», «Падеборн» в гостях встретится с «Фортуной» из Дюссельдорфа, «Хоффенхайм» проведет матч против берлинской «Герты», а «Боруссия» из Мёнхенгладбаха на выезде сыграет с «Айнтрахтом». В воскресенье «Кельн» примет «Майнц», «Бавария» в Берлине сыграет с «Унионом», а в понедельник заключительный матч тура проведут «Вердер» и «Байер».

О возобновлении чемпионата Германии стало известно 6 мая, когда канцлер Ангела Меркель после видеоконференции с главами регионов объявила о данном решении. На следующий день клубы договорились продолжить турнир 16 мая. Немецкий футбольный союз (DFB) и руководство лиги 1 мая представили совместный регламент проведения матчей в условиях пандемии. Данного документа будут придерживаться организаторы и участники всех встреч.

На играх могут присутствовать не более 322 человек.O