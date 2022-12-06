Министр финансов Венгрии Михай Варга от имени страны высказался против принятия Европейским советом законодательных поправок, которые бы позволили выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро макрофинансовой помощи.

«Венгрия против поправки в финансовое законодательство», — заявил во вторник в Брюсселе в рамках открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам Варга, слова которого приводят СМИ.

В свою очередь, председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра попросил комитет по вопросам экономики и финансов найти альтернативное решение. «Это значит, что мы должны найти решение, которое поддержат все государства. Мы найдем решение, чтобы поддержать Украину», — отметил он.

Ранее Еврокомиссия предложила предоставить Украине в 2023 году до 18 млрд евро в новом формате макрофинансовой поддержки — «макрофинансовая помощь плюс» — регулярными платежами. Новая программа финпомощи еще не утверждена и предусматривает ряд условий.