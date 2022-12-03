Американская поп-исполнительница Бритни Спирс объявила, что вышла замуж за себя от скуки. Снимками в свадебном наряде она поделилась в социальных сетях.

В начале видеоролика певица позирует в кружевной фате и прозрачном платье. «Ага… Я вышла замуж за саму себя. Мне стало скучно. Мне так нравится моя фата, и я сказала: «Это безумие? Или в этом что-то есть?»», — написала певица. Она также добавила, что счастлива быть в гармонии с собой.

Однако поклонники не одобрили поступок певицы и написали в комментариях: «Похоже на сцену из фильма ужасов», «Бритни, с тобой все в порядке?», «Кто-нибудь может у нее забрать ночные сорочки и телефон?», «Я отписываюсь. Все это слишком странно», «Странный поступок для замужней девушки».

40-летняя певица продолжает публиковать в личном блоге провокационный контент. В конце ноября Бритни Спирс снялась полностью обнаженной, лежа в ванной и прикрывая грудь руками. Многие из подписчиков звезды были удивлены очередной выходкой Бритни и высказали свое беспокойство в комментариях. (gazeta.ru)