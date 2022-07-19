Палата общин британского парламента отказалась поддерживать вотум недоверия правительству Бориса Джонсона. Это позволит ему доработать на своём посту до определения кандидатуры следующего премьер-министра.

В начале июня члены Консервативной партии Великобритании выразили вотум доверия Джонсону. Это позволило ему сохранить пост. Поводом для голосования стала поступившая информация о том, что премьер в период с 2020 по 2021 год участвовал в вечеринках на Даунинг-стрит несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19.

В начале июля правительство Джонсона покинули около 50 человек. Премьер был вынужден подать в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера и лидера консерваторов до партийных выборов в сентябре.

По итогам прошедшего 18 июля нового раунда голосования среди членов Консервативной партии в списке претендентов на пост премьер-министра остались четыре кандидата. Наибольшее число голосов набрал бывший глава Минфина Риши Сунак, на втором месте – замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, на третьем – глава МИДа Лиз Трасс. (svoboda.org)