У пациентов с омикрон-штаммом коронавируса может появиться «туман в голове», сообщает Express со ссылкой на приложение ZOE COVID.

Как передает РИА Новости, в публикации отмечается, что этот вариант отличается от остальных, и «традиционные» симптомы, кашель, лихорадка и потеря или изменение вкуса и обоняния, могут не проявляться. Так, по данным приложения ZOE COVID, примерно у половины зараженных в Лондоне этих признаков не было.

В то же время у пациентов наблюдаются другие симптомы, один из которых — «мозговой туман». Он проявляется в «вялом, расплывчатом и нечетком» мышлении.

«Похоже, что COVID-19 влияет на различные части нашего тела, включая наш мозг и другие системы органов», — пояснил врач Эндрю Бадсон.

Он уточнил, что повреждения легких, сердца, почек или других органов и другие сопутствующие симптомы могут нарушить мышление, приведя к «мозговому туману». Предполагается, что омикрон вызывает это состояние с самого начала заражения, а не спустя длительное время, как при «долгом ковиде».

Разработчики ZOE COVID напомнили также о других специфических признаках «омикрона» — потере аппетита, насморке, головной боли, усталости, боли в горле и чихании.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.