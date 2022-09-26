Британские власти выдвинули предварительные обвинения против социальной сети TikTok в нарушении кодекса поведения онлайн-сервисов по отношению к детям и требуют выплаты штрафа в размере 27 млн фунтов стерлингов (29,3 млн долларов США).

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает газета The Independent.

Комиссар по информации Джон Эдвардс вменяет компании в вину то, что она разрешает детям в возрасте до 13 лет заходить на свой сайт без надлежащего родительского контроля и согласия, а также занимается обработкой «особых данных» пользователей, таких как этническая и расовая принадлежность, сексуальная ориентация, политические взгляды, «не имея на это законных оснований».

Как замечает Эдвардс, у детей должна быть возможность «учиться и познавать цифровой мир, но их данные должны быть защищены, а права — соблюдаться, и поставщики цифровых услуг должны это обеспечивать». По его мнению, TikTok «не соответствует этим требованиям».