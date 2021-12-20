Правительство Великобритании выделило £28 млн ($37 млн) для проведения вакцинации бездомных людей от коронавируса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба британского правительства.

«В связи с резким ростом числа случаев заболевания COVID-19 и появлением нового штамма мы несем еще большую ответственность за защиту уязвимых слоев населения», — сказал парламентский заместитель министра по делам бездомных Эдди Хьюз, отметив, что власти намерены привить максимальное число обездоленных людей и помочь предоставить им крышу над головой.

Численность бездомных в Соединенном Королевстве в 2020 году сократилось на 37% по сравнению с предыдущим годом. В течение ближайших трех лет правительство выделит £2 млрд ($2,6 млрд) для искоренения проблемы бездомности.

По данным телеканала Sky News и ряда других британских СМИ, правительственные эксперты рекомендуют властям королевства как можно скорее ввести жесткие ограничительные меры, предупреждая, что уже в январе ежедневное число госпитализаций больных COVID-19 может увеличиться более чем в три раза — с нынешних 900 до 3 тыс. Крайне быстрые темпы распространения омикрон-штамма также грозят привести к временному дефициту работников целого ряда ключевых отраслей и социальных служб, в том числе медиков. Для того, чтобы смягчить потенциальный кризис, специалисты рекомендуют не ждать с решительными мерами до католического Рождества (25 декабря).(ТАСС)