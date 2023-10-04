Министр юстиции Великобритании Алекс Чок заявил, что из-за нехватки пространства в британских местах лишения свободы власти страны планируют рассмотреть возможность аренды тюрем за границей. Об этом, ссылаясь на выступление министра на съезде Консервативной партии, сообщает РИА Новости.

По словам Чока, министерство юстиции расширяет и переоборудует существующие в стране тюрьмы и нанимает тысячи новых сотрудников. При этом министр подчеркнул, что власти намерены рассмотреть пример Норвегии и изучить возможность аренды тюрем за рубежом.