Россия стремится побыстрее русифицировать оккупированные регионы Украины, администрации на оккупированных территориях Украины принуждают население принимать паспорта Российской Федерации.

Как передает # со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

В публикации говорится, что жителей Херсонской области предупредили, что те, кто не примет российский паспорт до 1 июня 2023 года, будут «депортированы», а их имущество конфисковано.

«Россия, вероятно, ускоряет интеграцию оккупированных территорий Украины в бюрократию Российской Федерации, чтобы представить вторжение как успешное, особенно в преддверии президентских выборов 2024 года», — отмечают в Минобороны Великобритании.