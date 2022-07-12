Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании будет настаивать на проведении вотума недоверия правительству, чтобы Борис Джонсон досрочно ушел с поста премьер-министра. Об этом сообщает Sky News.

Голосование в палате общин может состояться уже в среду, 12 июля. Если большинство членов парламента поддержит инициативу, это может привести к проведению новых всеобщих выборов.

На прошлой неделе лидер лейбористов Кейр Стармер заявил, что будет требовать проведения вотума, если Джонсон не покинет пост немедленно, не дожидаясь итогов выборов нового главы Консервативной партии.

7 июля Джонсон объявил об уходе с поста премьера. При этом он продолжит исполнять обязанности главы правительства до назначения нового премьер-министра. (gazeta.ru)