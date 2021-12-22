Рекордные 106,2 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Великобритании, 140 человек умерли, свидетельствуют данные Агентства по здравоохранению.
Предыдущий максимум заражений в Британии за всю пандемию был зафиксирован ранее в декабре — более 93 тысяч.
Великобритания в преддверии Рождества столкнулась со всплеском коронавируса. Страна несколько дней бьет рекорды по количеству заражений, а общее количество подтвержденных заражений штаммом «омикрон» превысило 60 тысяч. По оценкам минздрава, к концу декабря число случаев «омикрона» может превысить миллион.