Великобритания в преддверии Рождества столкнулась со всплеском коронавируса. Страна несколько дней бьет рекорды по количеству заражений, а общее количество подтвержденных заражений штаммом «омикрон» превысило 60 тысяч. По оценкам минздрава, к концу декабря число случаев «омикрона» может превысить миллион.