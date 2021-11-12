Замглавы иранского МИД Али Багери Кяни заявил, что Иран и Великобритания достигли принципиального соглашения о выплате Тегерану долга в размере 400 миллионов фунтов стерлингов (535 миллионов долларов) за непоставленные в 1979 году танки.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Блумберг.

«Основной вопрос о выплате долга и его уровне согласован, но вопрос о методе и процессе выплаты еще не решен», — сказал иранский дипломат, совершающий турне по Европе.

Международный суд ООН в 2012 году призвал Великобританию выплатить Ирану компенсацию за сорванный Англией контракт, заключенный между компанией International Military Services (IMS) и Ираном в 1974 году. По этому договору компания была обязана поставить в Иран более 1 тысячи единиц британских танков, но из-за революции в Иране в 1979 году и приходу к власти исламского духовенства Лондон отказался выполнять условия контракта. Тегеран до сих пор не может получить компенсацию. Английские власти утверждают, что не могут вернуть долг, так как министерство обороны Ирана находится под санкциями.