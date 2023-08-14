Продолжающаяся засуха в странах Южной Европы может привести к дефициту овощей и фруктов в Великобритании. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на отчет аналитиков Подразделения энергетической и климатической разведки (ECIU).

В частности, специалисты предупредили о возможных проблемах с поставками брокколи и цветной капусты. Также ожидается, что в скором времени с полок магазинов пропадут помидоры, огурцы, лук и клубника.

Большую часть из перечисленных продуктов Лондон импортирует из других стран, которые сейчас столкнулись с аномальной жарой и угрозой неурожая. На этом фоне эксперты не исключили, что дефицитными также окажутся апельсины, виноград и лимоны.

«На оливковое масло также влияют экстремальные температуры; Великобритания получает 80% своих поставок из средиземноморского региона. В этом году это был один из продуктов питания, цены на который выросли сильнее всего, что привело к росту инфляции», — говорится в материале издания.

Согласно данным ECIU, в прошлом году более 25% импортированных в королевство продуктов были привезены из Средиземноморья. Речь идет о 9,8 млн тонн товаров на общую сумму 16 млрд фунтов стерлингов, при этом лидером по поставкам традиционно стала Испания.