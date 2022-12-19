Великобритания передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером заявлении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

Отмечается, что власти Соединенного Королевства заключили контракт на сумму в размере £250 млн ($304 млн), который позволит обеспечить бесперебойный поток артиллерийских боеприпасов на Украину в следующем году. При этом за этот год правительство Великобритании направило киевским властям более 100 тыс. артиллерийских боеприпасов.

О новых военных поставках Украине британские власти объявили в преддверии саммита Объединенных экспедиционных сил, который состоится в понедельник в Риге. Согласно канцелярии Сунака, на встрече премьер-министр королевства призовет своих коллег в 2023 году как минимум сохранить объемы помощи Украине на текущем уровне. В саммите примет участие в дистанционном формате украинский президент Владимир Зеленский. Указывается, что в ходе мероприятия лидеры обсудят оказание Украине помощи в обеспечении противовоздушной обороны.

Затем Сунак отправится в Эстонию, где встретится с дислоцированными в республике британскими военнослужащими в составе многонационального батальона НАТО. Кроме того, премьер-министр Великобритании проведет переговоры со своей эстонской коллегой Каей Каллас: стороны подпишут соглашение о партнерстве в сфере инновационных технологий.