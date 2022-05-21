Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что Лондон начал переговоры со своими международными союзниками по отправке современного оружия в Молдову для защиты от России.

Об этом Трасс рассказала в интервью Telegraph, пишет «Европейская правда».

«Я бы хотела, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. Это обсуждение, которое мы ведем с нашими союзниками», — сказала Трасс.

«Путин абсолютно четко заявил о своих амбициях по созданию великой России, и то, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций», — добавила она.

В прошлом месяце глава МИД Молдовы предупредил, что страна столкнулась с «очень опасным новым моментом» и рассказал о стремлении сил разжечь напряженность после серии взрывов в регионе Приднестровья.

Нику Попеску отметил, что его правительство стало свидетелем «опасного ухудшения ситуации» после обстрела так называемого «министерства безопасности» в регионе.

В то же время президент Молдовы Майя Санду настаивает, что пока не видит непосредственной угрозы для Молдовы быть втянутой в войну.