Несмотря на усиленную активность, российские войска за последние 24 часа не имели значительных успехов в попытках дальнейшего захвата Украины.

Об этом говорится в обнародованном в субботу разведывательном обзоре Министерства обороны Британии, сообщает «Европейская правда».

Усилиям россиян продолжают препятствовать украинские контратаки, отметили в ведомстве.

Несмотря на заявленное Россией завоевание Мариуполя, ожесточенные бои там продолжаются, что сводит к нулю попытки России захватить город и еще больше замедляет их желаемое продвижение на Донбассе, заявили в британской разведке.

Кроме того, российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, что снижает их способность достичь заметного прогресса.

Тем временем в ЕС ожидают, что Россия, вероятно, усилит свои военные атаки на востоке Украины и вдоль побережья страны.

Напомним, в пятницу в российской армии назвали задачей российских войск на «второй фазе спецоперации» установление «полного контроля над Донбассом и Южной Украиной»(www.eurointegration.com.ua/rus).