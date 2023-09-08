В Брянске вечером в пятницу совершена очередная атака беспилотниками на завод «Кремний Эл» – один из крупнеших российских производителей микроэлектроники. Это уже третий известный случай за неделю.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что обломки беспилотника, сбитого средствами российской ПВО, упали на промышленный объект, где возник пожар. Местонахождение объекта он не назвал. Однако местные паблики, а также издание «База» сообщают, что горит один из корпусов завода, предположительно административный. Пострадавших нет, работники эвакуированы из здания.

Министерство обороны России также сообщило, что около 17:30 по московскому времени (18:30 по бакинскому) в пятницу силы ПВО перехватили над Брянском три беспилотника, два из которых были уничтожены в воздухе.

Завод «Кремний Эл» подвергался атаке беспилотников в прошлые сутки. Тогда губернатор Богомаз тоже сообщил, что на его территории упал сбитый ПВО беспилотник и произошло возгорание. Ранее БПЛА уже атаковали тот же завод в ночь на 30 августа.

Продукция «Кремний Эл» используется, помимо прочего, в военной промышленности, например при создании систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер».

Украинские власти обычно содержательно не комментируют сообщения об атаках дронов на российской территории. (svoboda.org)