Боснии и Герцеговине предсказали распад в течении 10 лет

Босния и Герцеговина (БиГ), состоящая из двух энтитетов — Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, — распадется менее, чем через 10 лет. С таким прогнозом выступил в воскресенье сербский член Президиума БиГ Милорад Додик в эфире канала Prva TV.

Отвечая на вопрос ведущей, каким он видит будущее БиГ через 10 лет и будет ли эта страна вообще существовать, Додик ответил: «Политические процессы идут медленнее. Но не понадобится 10 лет, для того, чтобы Босния и Герцеговина исчезла».

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории страны), а также округа Брчко. Государственное устройство БиГ — одно из самых сложных в мире. В системе управления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики). (ТАСС)