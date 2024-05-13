Дания намерена в течение месяца передать Украине истребители четвертого поколения F-16, заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на журналиста немецкой газеты Die Zeit Йорга Лау.

Иные подробности пока не уточняются. В том числе это касается количества воздушных судов, которые Копенгаген планирует отдать Киеву.

12 мая британская газета Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник сообщила, что первые истребители F-16 появятся на Украине уже через несколько недель. По данным издания, это должно произойти к июню–июлю.