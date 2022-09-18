Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина должна сама определить условия для прекращения конфликта. Об этом сообщает французская газета Le Journal du Dimanche.

«Украинцам необходимо определить условия для этого», — сказал он.

При это Боррель отметил, что боевые действия в Украине «могут продолжаться еще длительное время».

Кроме того, глава европейской дипломатии призвал страны Европейского союза «усилить поддержку» Киеву и «удовлетворить его военные и экономические потребности».