Аннексия Россией украинских территорий является серьезным нарушением международного права и Устава ООН. Об этом написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.

По его словам, никакой фиктивный референдум не может оправдать аннексию украинских территорий.

«Территориальная целостность и суверенитет Украины не подлежат обсуждению. ЕС продолжит поддерживать Украину», — написал он.

Россия аннексировала 4 области Украины.

Церемония подписания договоров о «присоединении» к РФ Донбасса и других «освобожденных» территорий завершена.