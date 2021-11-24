Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проигнорировал требование надеть маску во время посещения спектакля «Макбет» в одном из театров Лондона. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, Джонсон не был в маске во время представления, несмотря на то, что театр просил посетителей носить ее все время. Премьер-министр надел маску только в конце спектакля, когда загорелся свет.

При этом на сайте театра есть сообщение об обязательном ношении масок в учреждении, в том числе во время представления, отмечается в материале.

Ранее на встрече с представителями Конфедерации британских промышленников Джонсон решил поделиться с собравшимися своими мыслями о парке развлечений, посвященному героине мультфильмов свинке Пеппе.

Оппозиция раскритиковала Джонсона за то, что показалось им «неуместной несерьезностью».