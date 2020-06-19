Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон просит суд отклонить иск минюста, который требует приостановить выход книги Болтона, говорится в судебных документах.
Болтон просит суд отклонить иск за неспособностью истца обосновать его.
Суд рассмотрит в пятницу требование минюста приостановить выход книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». Администрация утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания ряд изданий опубликовали пространные пассажи из книги, которые содержат резкую критику Дональда Трампа.
Болтон приложил к ходатайству меморандум, в котором утверждает, что полностью выполнил требования Белого дома по согласованию книги на предмет возможных секретных сведений. Сам Болтон считает, что в рукописи изначально не было ничего секретного. Тем не менее, по его словам, он провел четыре раунда согласования книги с многочисленными правками, и в конце апреля чиновница Белого дома Эллен Найт подтвердила, что ничего секретного в книге нет. Однако формального письма с подтверждением Болтон так и не получил, зато в июне с его адвокатом связался представитель юрисконсульта Белого дома, который вновь потребовал убрать из книги секретные сведения.(РИА Новости)