Болгария пригрозила не поддержать новый пакет санкций Европейского Союза против России, если для нее не будет сделано исключение в предложенном запрете на покупку российской нефти. Об этом заявил вице-премьер Болгарии Асен Василев поздно вечером в воскресенье, сообщает Euractiv.

В воскресенье правительства Европейского Союза приблизились к согласованию жестких санкций против России в связи с ее вторжением в Украину, но на понедельник запланировали дополнительные переговоры, чтобы выяснить, как обеспечить, чтобы страны, наиболее зависимые от российской энергии, могли справиться с ситуацией.

«Переговоры продолжатся завтра, во вторник, также для их завершения может понадобиться встреча лидеров. Наша позиция очень ясна. Если будет исключение для некоторых стран, мы тоже хотим получить его», — сказал Васильев национальному телеканалу БНТ.

«Если нет, мы не поддержим санкции. Но я не ожидаю, что до этого дойдет исходя из текущих переговоров», — сказал он.

Венгрия, Словакия и Чехия, не имеющие выхода к морю и сильно зависящие от российской нефти, поставляемой по трубопроводам советских времен, столкнулись с проблемой обеспечения альтернативных источников и просят об отмене для них нефтяного эмбарго. Болгария также требует, чтобы для нее сделали исключение.

В пятницу Европейская комиссия предложила внести изменения в первоначально запланированный эмбарго на российскую нефть, чтобы дать трем странам больше времени для изменения своих поставок энергоносителей, в то время как Болгарии не было предложено никаких уступок, сообщили источники в ЕС.

Болгария хочет двухлетней отсрочки, прежде чем присоединиться к ЕС и запретить импорт российской нефти.

По словам болгарских властей, несмотря на просьбу об исключении из общего нефтяного эмбарго, стране не было предложено никаких уступок, и официального ответа от Еврокомиссии нет.