Более миллиона россиян оштрафовали за нарушение ограничений по COVID-19

С начала пандемии штрафы за нарушение противоэпидемических ограничений получили более миллиона россиян, сообщили РИА Новости в МВД.

Большинство нарушений проходят по статье КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» — по ней составили 976,9 тысячи протоколов. Еще 21,5 тысячи штрафов выписали по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», а 109,2 тысячи — по статье КоАП Москвы об обеспечении режима повышенной готовности.

Российские регионы начали вводить режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в марте. С 25 марта президент Владимир Путин объявил в стране режим нерабочих дней: по всей стране запретили массовые мероприятия, многие предприятия приостановили работу, закрылись торговые центры и магазины, театры, кинотеатры и библиотеки, кафе и рестораны, спортивные и досуговые организации.

Этот режим продлился до конца майских праздников, после чего ограничения стали постепенно отменять. Но режим повышенной готовности сохраняется, и на фоне второй волны коронавируса многие регионы ужесточают противоэпидемические меры.