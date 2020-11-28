Более миллиона россиян оштрафовали за нарушение ограничений по COVID-19

С начала пандемии штрафы за нарушение противоэпидемических ограничений получили более миллиона россиян, сообщили РИА Новости в МВД.
Большинство нарушений проходят по статье КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» — по ней составили 976,9 тысячи протоколов. Еще 21,5 тысячи штрафов выписали по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», а 109,2 тысячи — по статье КоАП Москвы об обеспечении режима повышенной готовности.
Российские регионы начали вводить режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в марте. С 25 марта президент Владимир Путин объявил в стране режим нерабочих дней: по всей стране запретили массовые мероприятия, многие предприятия приостановили работу, закрылись торговые центры и магазины, театры, кинотеатры и библиотеки, кафе и рестораны, спортивные и досуговые организации.
Этот режим продлился до конца майских праздников, после чего ограничения стали постепенно отменять. Но режим повышенной готовности сохраняется, и на фоне второй волны коронавируса многие регионы ужесточают противоэпидемические меры.
Так, в Москве ограничения продлили до 15 января: людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется соблюдать режим домашней самоизоляции, предприятия и организации должны отправить 30 процентов сотрудников на удаленную работу, кафе, барам и ресторанам запретили работать по ночам.
За последние сутки в России выявили 27,1 тысячи случаев COVİD-19, а общее число инфицированных превысило 2,24 миллиона. Из них более 39 тысяч человек скончались, 1,73 миллиона вылечились (ria.ru).