В Азербайджане из 220 тысяч работников общеобразовательных заведений 138 тысяч (немногим более 60 процентов) получили две дозы вакцины от коронавируса.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства образования Джасарет Валехов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, вакцинацию пока не прошли более 60 тысяч работников общеобразовательных заведений, из которых 16 500 обладают иммунитетом к коронавирусу, а свыше 42 тысяч не получили вакцину по той или иной причине.

«Надеемся, что в ближайшие 20-25 дней процент вакцинированных среди работников сферы образования повысится», — сказал Валехов.