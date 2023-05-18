Государственный экзаменационный центр 20 мая проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения III группы специальностей, 21 мая — II группы специальностей.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, 21 мая также пройдет экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и ТC по III группе специальностей.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

Всего предполагается участие 50490 абитуриентов.

56 представителей СМИ прошли аккредитацию в ГЭЦ для освещения экзаменов.