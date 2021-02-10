Более 334 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 106,55 млн, увеличившись за сутки более чем на 334 тыс.

Как передает ТАСС, согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 10,7 тыс., превысив 2,33 млн.

По состоянию на 10 февраля в ВОЗ поступили сведения о 106 555 206 инфицированных и 2 333 446 умерших. Число заразившихся увеличилось на 334 648, умерших — на 10 702.

Напомним, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 42% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (143 036), на втором месте — регион Европы (128 115), на третьем — Восточное Средиземноморье (24 811).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 26 832 826. Далее следуют Индия (10 858 371), Бразилия (9 548 079), Россия (4 012 710), Великобритания (3 972 152), Франция (3 304 356), Испания (3 005 487), Италия (2 655 319), Турция (2 548 195), Германия (2 299 996), Колумбия (2 161 462) и Аргентина (1 985 501).