Более 30 тысяч человек во Франции заразились коронавирусом за сутки

Число подтвержденных за сутки случаев заражения населения  коронавирусом   составило во Франции 31 519. Об этом сообщило мониторинговое агентство Sante publique France при Министерстве социальных дел и здравоохранения страны.

Отмечается, что это самый высокий показатель с ноября прошлого года. За время эпидемии коронавирусом в стране заболели 3 миллиона 661 тысяча 410 человек. За минувшие сутки от последствий инфицирования умерли 277 человек. В больницах находится 25 тысяч 614 пациентов, из них 1 тысяча 636 человек — были госпитализированы за прошедшие 24 часа, пишет TACC.

Как отметил министр здравоохранения Оливье Веран, тревожной ситуация с распространением COVID-19 остается в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, столичном регионе Иль-де-Франс, части региона Гран-Эст, а также в регионе О-де- Франс. (rg.ru)

| 2021-02-28T06:02:51+04:00 28 февраля 2021, 06:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss