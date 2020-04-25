Более 21 тыс. предпринимателей получили 38 млн манатов

На сегодняшний день в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) в Азербайджане 21 432 налогоплательщикам выплатили 37 930,3 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом на брифинге для журналистов сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

«Хотя в прошлом году в Азербайджане 11 152 предпринимателя выплатили в госбюджет менее 250 манатов, в настоящее время минимальная сумма финансовой поддержки бизнесменов составляет 250 манатов, максимальная — 5 000 манатов. Также отмечу, что доля налоговых выплат налогоплательщиков, действующих в пострадавших от пандемии сферах, в ненефтяном секторе составляет 46,4%«, — добавил министр.