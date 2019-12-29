Более 200 водителей автобусов наказаны за курение за рулем

В Бакинское транспортное агентство (БТА) в конце последнего квартала года поступили 124 обращения в связи с курением водителей автобусов за рулем, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Агентство.

На их основании в отношении 39 водителей автобусов были приняты меры согласно Кодексу об административных нарушениях.

Кроме того, Агентство премировало нескольких пассажиров, активно поддержавших БТА в борьбе с этим явлением.

Всего в этом году было сообщено о 429 подобных нарушениях, в отношении 235 водителей был составлен протокол на основании Кодекса об административных нарушениях. 20 пассажирам, проявившим активность и сообщавшим о правонарушениях в течение года, были вручены подарки.

Благодаря активной позиции пассажиров в последнее время наблюдается уменьшение случаев курения водителей автобусов за рулем, сообщает Агентство.

| 2019-12-29T15:20:33+00:00 29 декабря 2019, 17:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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