Более 20 тысяч бойцов Нацгвардии задействуют в Вашингтоне к инаугурации Байдена

Более 20 тысяч бойцов Национальной гвардии США могут быть задействованы в обеспечении порядка в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного главы государства Джо Байдена, заявил глава городской полиции Роберт Конти, сообщает ТАСС.

Трансляция брифинга ведется на странице городской полиции в Twitter.

«Вы сможете увидеть более 20 тысяч бойцов Национальной гвардии в округе Колумбия», – заявил Конти.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена.