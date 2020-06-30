Более 163 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 163 тыс., превысив 10,18 млн. При этом, согласно опубликованным во вторник данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось почти на 4 тыс. и приблизилось к 504 тыс, передает ТАСС.

По состоянию на 12:00 30 июня в мире были зарегистрированы 10 185 374 инфицированных и 503 862 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 163 865, число умерших увеличилось на 3 946. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 178 328 новых случаев заражения и 4 153 летальных исхода.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 5 136 705. За сутки этот показатель вырос на 94 219. Количество умерших там увеличилось на 2 338 и достигло 247 129. В Европе насчитываются 2 692 086 заразившихся и 197 254 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 847, количество умерших увеличилось на 416.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 058 055, зафиксировано 24 423 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 16 281, умерли 535 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 2 537 636. Далее следуют Бразилия (1 344 143), Россия (647 849), Индия (566 840), Великобритания (311 969), Перу (279 419), Чили (275 999), Испания (248 970), Италия (240 436) и Иран (225 205).