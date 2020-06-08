Бойфренд матери Неймара собирается подать на него в суд

Форвард «ПСЖ» Неймар не поладил с бойфрендом своей матери Надин Тиаго Рамосом.

Киберспортсмен, который ранее начал встречаться с матерью футболиста, 2 июня был доставлен в больницу с порезами на руках после ссоры с возлюбленной. На следующий день его выписали.

Соседи вызвали полицию из-за шума, приехавший наряд зафиксировал обращение. Надин и Тиаго заявили, что он со злости разбил окно, поэтому и получил повреждение.

Позже в интернете появилась запись разговора Неймара с друзьями относительно Тиаго, он выражал им недовольство и называл «педиком» (Неймар употребил слово viadinho, которое в португальском обозначает пренебрежительное отношение к геям). В свою очередь, друзья Неймара призывали «воткнуть ему в задницу швабру и убить».

Представители Неймара заявили, что он ведет жизнь в соответствии с правилами самоизоляции, введенными в Сан-Паулу, но не стали опровергать подлинность аудиозаписи.

ЛГБТ-активист Агрипино Магеллан обратился к юристу с просьбой проверить слова Неймара и его друзей на предмет гомофобии. Они обратятся с заявлением в полицию. Отметим, что Тиаго Рамос – открытый бисексуал.