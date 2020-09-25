BMW выплатит $18 млн регулятору в США за ложную информацию о показателях продаж

Германский автопроизводитель BMW Group согласился выплатить $18 млн федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США в рамках урегулирования претензий по делу об обнародовании компанией вводящих в заблуждение данных об объеме продаж автомобилей на территории Соединенных Штатов. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal. Речь идет об отчетах за период с 2015 по 2019 год.

«Из-за неоднократных неточностей в раскрытии данных, BMW ввела в заблуждение инвесторов относительно своих показателей объемов продаж и спроса на автомобили на американском рынке», — приводит издание слова представителя финансового регулятора. Отмечается, что компания урегулировала вопрос не отрицая и не признавая вину.

Как указывает газета, активное сотрудничество компании в процессе разбирательства способствовало уменьшению размера штрафа.(ТАСС)