Блумберг выходит из президентской гонки в США

Бизнесмен Майкл Блумберг решил прекратить участвовать в предвыборной гонке в США от Демократической партии. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такое решение он принял после голосований в «супервторник» 3 марта.

По словам Блумберга, он будет поддерживать кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«Три месяца назад я вступил в предвыборную, чтобы победить Дональда Трампа (действующего президента США — прим.). Сегодня я покидаю гонку по той же причине: чтобы победить Дональда Трампа», — заявил бизнесмен.(Газета.Ru)