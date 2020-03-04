Блумберг выходит из президентской гонки в США

Бизнесмен Майкл Блумберг решил прекратить участвовать в предвыборной гонке в США от Демократической партии. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такое решение он принял после голосований в «супервторник» 3 марта.

По словам Блумберга, он будет поддерживать кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«Три месяца назад я вступил в предвыборную, чтобы победить Дональда Трампа (действующего президента США — прим.). Сегодня я покидаю гонку по той же причине: чтобы победить Дональда Трампа», — заявил бизнесмен.(Газета.Ru)

| 2020-03-04T20:12:59+00:00 4 марта 2020, 21:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss